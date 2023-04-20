إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى فى المنيا

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، فى شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4162 ن ل س، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الحكيم مصطفي 42 عاما، سائق، نجله عمر 15 عاما، طالب، بدري كرم 27 عاما، تباع، محمد أحمد 22 عاما، عامل، طه عبد الحكيم 20 عاما، عامل، محمد مكرم 22 عاما، عامل، وشخص مجهول الأسم والعنوان.

وجميع المصابون يقيمون في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تراوحت الإصابات بين غيبوبة وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.