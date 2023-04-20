إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى فى المنيا

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، فى شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4162 ن ل س، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط.
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الحكيم مصطفي 42 عاما، سائق، نجله عمر 15 عاما، طالب، بدري كرم 27 عاما، تباع، محمد أحمد 22 عاما، عامل، طه عبد الحكيم 20 عاما، عامل، محمد مكرم 22 عاما، عامل، وشخص مجهول الأسم والعنوان.
وجميع المصابون يقيمون في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تراوحت الإصابات بين غيبوبة وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
فى سياق آخر، لقى طفل مصرعه صدمته سيارة أمام قرية البجور بمركز العدوة، كما أصيب عامل بغيبوبة تامة نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الزراعي بمركز المنيا.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية بطفل أمام قرية البجور التابعة للوحدة المحلية ببني عامر في مركز العدوة. بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث وإجراء التحريات الأولية تبين اصطدام السيارة بالطفل "ي.ع" 10 سنوات، تلميذ، يقيم بقرية البجور، وتم نقل الجثة إلي المشرحة.
وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
على جانب آخر، تلقى مأمور مركز المنيا، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل بدون لوحات معدنية وسيارة ملاكي رقم 3591 ن ط ر، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية البرجاية.
بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد عبد الفتاح، 60 عاما، عامل، مقيم بقرية البرجاية، بغيبوبة تامة وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.
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