أهالى عزبة وهبة بشبرا مصر يودعون رمضان بحفل إفطار ل2000 شخص.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ودع اهالى عزبة وهبة بمنطقة شبرا مصر بالقاهرة، الشهر الكريم ب حفل افطار جماعى ، لما يقارب 2000 شخص من أهالى العزبة، وهو حفل سنوى ينظمه اهالى العزبة كل رمضان، لجمع كل اهالى العزبة مسلمين ومسحيين.

وتجمع الأهالى على مائدة ممتدة عشرات الأمتار بشوارع العزبة، بعدما شارك كل الأهالى فى إعداد الوجبات، مع توفير وجبات خاصة للمسيحيين .

يذكر أن دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت اليوم هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1444 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.