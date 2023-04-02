"هتفطر معانا" شعار يرفعه أهالى بئر العبد بشمال سيناء للمسافرين على طريق رفح

شمال سيناء ـ محمد حسين

رفع أهالى قرى مركز بئر العبد، القاطنين على مسار الطريق الدولى رفح القنطرة على ساحل شمال سيناء، شعار "حتفطر معانا" فى وجه كل مسافر يتصادف مروره توقيت حلول موعد الإفطار.

ويتفاجئ المسافرون بوقوف شباب وكبار سن وأطفال يحملون وجبات افطار لتوزيعها على المسافرين، واخرين نصبوا خيام وفيها اعدوا وجبات افطار جاهزة يقفون على مسار الطريق ويلحون فى طلب توقف السيارات ونزول من بها لتناول وجبة الإفطار فى هذه الخيام.

قال سليمان الدولار احد القائمين على هذه المبادرة، لـ"اليوم السابع"، إنه واحدا من بين 25 شابا متطوعا من أبناء قرية "الخربة" بنطاق مركز بئر العبد، يوفر لهم الأهالى، وفاعلوا خير ومؤسسات مجتمع مدنى وجبات إفطار ساخنة يقومون بتوزيعها على المسافرين وتجهيزها لتكون على مائدة رحمن خاصة بالمسافرين على جانب الطريق.

وأضاف أنه تم تجهيز مطبخ خيرى فى القرية، تقم بخدمته عددا من السيدات من القرية يطبخن يوميا أكثر من 160 وجبة، مكونات كل وجبة ربع دجاجة جاهزة مع مرفقاتها من الأرز والسلاطات والمخللات والتمور والمياه والعصائر.

وأشار إلى أنهم قبل حلول موعد الإفطار بنحو ساعة ينقلون الوجبات لخيمة أعدت على جانب الطريق، بنطاق قرية "الخربة" غرب مدينة بئر العبد، على جانبيه، ويتوقفون على مسار الطريق الدولى، ويدعون المسافرين للنزول، للاستراحة وتناول الإفطار الخيرى، ومن يستعجل ولا يريد التوقف يقوم الشباب بمناولته افطاره فى يده.

وتابع أنه يوميا تستقبل الخيمة ما لا يقل عن 100 مسافر، ويحاول الشباب جاهدين ألا "يفلت" من بين أيديهم مسافر دون أن ينالهم ثواب إفطاره، وخلال توقفهم يصادفهم الكثير من ردود الفعل بين المسافرين من يوثقون هذه اللحظة ونفاجئ بنشرها على مواقع التواصل لتعبر عن كرم أهل المكان.

وقال أن المسافرين جميعهم نحاول توقيفهم، بينهم من يقود سيارة ملاكى وركاب أجرة ورحلات فى حافلات، وبينهم مصريين يتنقلون بين قرى سيناء وبين المحافظات، ورموز وقيادات يتصادف مرورهم، إضافة للمسافرين القادمين من وإلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح فى طريقهم لمطار القاهرة، وعمال يعملون فى المشروعات الكبرى الجارية فى سيناء.

وأشار إلى أنهم ليسوا الوحيدين الذين يقيمون نقاط إفطار الصائمين على الطريق ولهم زملاء يتبعونهم فى مدينة بئر العبد يقيمون خيمة إفطار مسافرين، موضحا أن هذا تقليد اعتاد عليه سكان أهالى بئر العبد يتوارثونه جيلا بعد جيل.

واستطرد أنه ليس غريبا أن نجد مجموعة أطفال على الطريق يقفون وفى يدهم عصير وتمر وإفطار خفيف ينقل من البيوت لتقديمه للمسافرين.



الخيمة الرمضانيه على الطريق



الخيمة



انتظار المسافرين



جانب من افطار المسافرين على الطريق



خيمه الافطار



دعوة المسافرين للافطار



شباب على الطريق يقدمون الافطار للصائيمن



شباب مشاركون_1



على الطريق يبحث عن مسافر



على الطريق



من المشاركين



نقل الوجبات



يعدون الوجبات