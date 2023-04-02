محافظة الإسكندرية تكرم أمهات الشهداء وبعض النماذج النسائية المشرفة

أقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالية بمناسبة عيد الأم واليوم العالمى للمرأة، وتم تكريم عدد من أمهات الشهداء، وبعض النماذج النسائية المشرفة من أبناء المحافظة، وذلك بحضور القيادات الامنية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة الشاذلى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، واللواء خالد جمعه سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، والدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التعليم وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومديرى العموم والمديريات ورؤساء الأحياء بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وتضمن التكريم 19 أم شهيد، و5 نماذج نسائية هن الدكتورة ماجدة الشاذلى رئيس المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، وريم صيام سيدة أعمال وأمين المرأة بمجلس الأعمال الكندى المصرى، واللاعبة هاجر محمد هشام بطلة نادى سبورتنج لكرة السلة، ورانيا وصفى من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وأمينة عبدالرحمن عيسى من السيدات المكافحات.

وخلال الفعاليات التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة قال محافظ الإسكندرية أن المرأة هى البنت والأخت والخالة والعمة والأم، وهى - لا كما يقولون نصف المجتمع - بل المجتمع كله، مُضيفا أن دور المرأة كان وسيظل بمثابة القاطرة التى تقود المجتمعات وإن صلُحت صلُح المجتمع كله.

وأضاف الشريف أن المحافظة خصصت هذا العام يوم لمناسبتين هما عيد الأم ويوم المرأة العالمى، مؤكداً أنه وإن اختلفت المناسبتان من حيث الشكل إلا أنهما فى الأصل واحد من أجل المرأة.

وأوضح المحافظ أن المرأة تحملت وتتحمل على مر التاريخ ما يجعلنا عاجزين على أن نوفيها حقها وإن احتفلنا بها كل يوم، مضيفاً أنه إذا اجتمعت جميع العبارات للأم لن تفى بحقها، ولن تكون جزء من ثمن ما قدمته لأولادها، فهى مهما كبرنا تبقى الأمن والأمان، وتبقى هى الحياة والاستقرار، وبها يهون كل أمر صعب، وبدونها يصعب كل أمر سهل، وهى الراحة التى نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

وأضاف الشريف لقد علمتنا الأمهات معنى الحب والعطاء بدون انتظار مقابل، فهى قلب لا يتوقف عن النبض، وهى عقل لا يتوقف عن التفكير فى توفير كل الأشياء التى يُحبها أبناءها، وتفكر فى إسعادهم وحمايتهم من كل أذى، وتفكر فى بناء مستقبلهم، وترغب أن ينالوا أعلى المناصب، والأم كنز متنقل فى الأسرة.

وقدم المحافظ التحية لأمهات الشهداء من الجيش والشرطة وأمهات ذوى الهمم ولكل أم فقيرة تسعى وتتعب وتعمل فى المهن الشاقة لكسب رزق أبنائها

وأكد اللواء محمد الشريف أنه منذ اعتماد الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمى للمرأة عام 1975 كثمرة لنضال ملايين النساء فى مختلف أنحاء العالم للحصول على حقوقهن، وخاصًة أن بعض المناطق من العالم فيها نساء ما زلن أكثر عرضة للفقر وأقل دخلا وحضورا فى مراكز اتخاذ القرار، إلا أننا لم نجد ذلك فى مصر التى تبوأت فيها المرأة المناصب فى كل مجالات الحياة، وتمتعت بكافة الحقوق.

وقال المحافظ أن الاحتفال بعيد المرأة هذا العام تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، يذكرنا بما قامت به القيادة السياسية المصرية، من دعم للمرأة خلال السنوات الثمان الماضية بعد أن شهدت مصر استقرار سياسى واجتماعى.

وقال محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لمناهضة ظواهر العنف ضد المرأة، ووضعت قوانين واستراتيجيات منفصلة ومتكاملة خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ضمنت لها حقها واستقلالها.

وثمن المحافظ ما حققته المرأة المصرية فى كل المجالات موضحاً أنها أثبتت جدارتها على الصعيد الدولى والمحلى، وأصبحنا نرى المرأة المصرية تتقلد أعلى المناصب، وأصبحنا نرى نساء أبطال تحدين الصعاب وتجاوزن كل العقبات، ولهن قصص بطولية، وإنجازات قد يعجز كثير من الرجال عن تحقيقها.