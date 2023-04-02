لماذا يوصي أطباء القلب بنظام غذائي نباتي؟.. اعرف الإجابة

كتبت نهير عبد النبى

أمراض القلب منتشرة بشكل كبير بين الكبار، وحسب ما ذكره موقعhelthy يمكن الوقاية من أمراض القلب في حالة اتباع بعض العادات الصحية كما أن تناول نظام غذائي صحي للقلب يعتمد بشكل أساسي على النباتات وممارسة النشاط البدني على أساس يومي يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هو النظام الغذائي النباتي؟

وفقًا للأبحاث، تتكون أنماط الأكل الصحي بشكل أساسي من أطعمة كاملة ونظام غذائي يركز على التغذية النباتية "الغذاء الكامل" يعني الطعام غير المعالج بدرجة عالية و تشمل الأطعمة الكاملة عناصر مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والدواجن والأسماك والبيض لذلك ، في حين أن الليمون والبطاطس والدجاج هي أطعمة كاملة ، فإن عصير الليمون المعبأ في زجاجات ورقائق البطاطس وشرائح الدجاج هي أطعمة مصنعة.

يكون النظام الغذائي "قائمًا على النبات" إذا كان معظم الطعام المستهلك يأتي من مصادر نباتية، مثل الفواكه والخضراوات، وليس من مصادر حيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان. ليس بالضرورة أن يكون النظام الغذائي النباتي نباتيًا وهناك بعض المرونة في تناول الأطعمة الحيوانية مثل منتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن واللحوم باعتدال للقيام بذلك ، يجب عليك التحول إلى نظام غذائي يأتي فيه معظم سعراتك الحرارية من النباتات.

لماذا يوصي الأطباء بنظام غذائي نباتي؟

ثبت علميًا أن النظم الغذائية النباتية تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان يمكن للأشخاص الذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية الاستفادة بشكل كبير من التحول إلى نظام غذائي نباتي. بالإضافة إلى هذه الفوائد الصحية ، ارتبط النظام الغذائي النباتي مع تقييد تناول الأطعمة الحيوانية بنوم أفضل ، وتقليل مخاطر اضطرابات الصحة العقلية، وانخفاض معدل التدهور المعرفي لدى كبار السن ، وتحسن شامل في نوعية الحياة .

هل يوصي أطباء القلب باتباع نظام غذائي نباتي؟

يوصي العديد من أطباء القلب باتباع نظام غذائي نباتي كطريقة لتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب و يقترح العديد من أطباء القلب اتباع نظام غذائي نباتي كجزء من نهج أوسع للوقاية من أمراض القلب أو إدارتها. وذلك لأن المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان تحتوي على الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين ، في حين أن الأنظمة الغذائية النباتية بشكل عام غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة وقليلة الدهون المشبعة والكولسترول.

ثبت أن النظم الغذائية النباتية تفيد صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق ، بما في ذلك خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسن مستوى الدهون في الدم في الواقع ، النظام الغذائي النباتي هو أحد الأنماط الغذائية التي أوصت بها الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية تم ربط النظم الغذائية النباتية في بعض الأبحاث بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وبشكل مثير للدهشة ، حتى أنها تعكس المرض نفسه.

كيف يساعد النظام الغذائي النباتي القلب؟

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي نباتي (مع كمية محدودة من المنتجات الحيوانية) إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية واضطرابات القلب والأوعية الدموية الأخرى، و يمكن أن يساعد النظام الغذائي النباتي على خفض مستويات الكوليسترول الضار ، وهو أمر مهم لصحة القلب، حيث يتركز الكوليسترول بشكل كبير في الأطعمة الحيوانية ، لذا فإن تناول نظام غذائي نباتي يمكن أن يقضي على مصدر الكوليسترول هذا إلى جانب ذلك، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

النظم الغذائية النباتية غنية بالبوتاسيوم ، والذي ثبت أنه يساعد في خفض ضغط الدم كما يرتبط الالتهاب المزمن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وبما أن النظم الغذائية النباتية غنية بالمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، فيمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي النباتي في إدارة الوزن والسمنة، وهما أمران مهمان لصحة القلب.