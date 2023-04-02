فيروس ماربورج يفتشى في إفريقيا... وأمريكا ترسل فريق مساعدة

كتب- وكالات

اتسعت رقعة الإصابة بفيروس ماربورج في دولتين إفريقتين، وهو ما دفع دولا عدة من بينها دول عربية والولايات المتحدة إلى إصدار توصيات بشأن السفر إليهما تجنبا للإصابة بالفيروس المميت.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية من أجل المساهمة في احتواء ماربورغ، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد.

وأوضحت أن فريقا من المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية سيتوجه إلى الدولتين من أجل الاستجابة للتفشي المتزايد لهذا الفيروس.

وكانت السلطات الأمريكية دعت في وقت سابق مواطنيها الراغبين في السفر إلى هاتين الدولتين إلى تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو زيارة منشآت الرعاية الطبية في مناطق تفشي الفيروس، ومراقبة أي أعراض لمدة 3 أسابيع من تاريخ المغادرة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت غينيا الاستوائية عن أول تفش للفيروس الجديد في البلاد، ومنذ ذلك الوقت أعلنت عن 9 إصابات مؤكدة و20 إصابة محتملة، وكلهم ماتوا، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت لاحق وعلى نحو بعد 2900 كيلومتر، أعلنت تنزانيا أنها سجلت 8 إصابات بالفيروس، توفي 5 منها، وفقا للمصدر نفسه.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر طرق عدة هي: دم أو سوائل جسم شخص مصاب أو توفي بسبب ماربورغ.

وينتشر الفيروس أيضا عن طريق ملامسة الأغراض الملوثة (مثل الملابس والمعدات الطبية) أو عن طريق ملامسة الحيوانات، مثل الخفافيش.

وكانت دول عربية قد أوصت مواطنيها بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية في الوقت الراهن.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على حسابها الرسمي على تويتر: "نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ". وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية".

كما أوصت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

وأصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانا يوم الخميس، دعت فيه مواطني سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

ونصحت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، يوم الجمعة، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما.