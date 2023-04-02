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طرح عطاء دولى لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية

الأحد، 02 أبريل 2023 11:30 ص
طرح عطاء دولى لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية معبر الكرامة/ طريبيل مع العراق من الجانب الأردنى
كتب أحمد جمعة

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طرحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة عطاء دوليا لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، وفق منشور لوزارة الصناعة والتجارة، الأحد.

وقالت الشركة فى إعلان العطاء، إن المطور سيعمل في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها، موضحة أن الشركات "العراقية و/أو الأردنية و/أو أي جنسية أخرى" و"الشركات المتحالفة معها المؤتلفة معها" يمكنها التقدم للمشاركة في العطاء.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف محمود الشمالي في مارس الماضى، للإسراع بإجراءات إقامة المدينة الاقتصادية المشتركة مع العراق.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ينال البرماوي، أن مجلس الإدارة ملتزم بالموعد الزمني المحدد لطرح دعوة استقطاب مطور للمشروع خلال الربع الأول من العام الحالي وأن يتم بدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع من قبل المطور حسبما هو مخطط له قبل نهاية 2023.

 


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