شباب الرزيقات بالأقصر يقدمون ملحمة يومية لإفطار الصائمين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم شباب قرية الرزيقات بحرى التابعة لمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر، ملحمة خير وإنسانية مميزة للعام الـ11 على التوالى، عبر توزيع وجبات إفطار للصائمين المسافرين على الطرق الزراعية والصحراوية السريعة، بمشاركة الأطفال والكبار.

ومن جانبه يقول الدكتور محمود متولى، أحد المشاركين فى المبادرة، أنهم طوال الشهر الكريم يومياً يقومون على الطريق الزراعى السريع أمام قرية الرزيقات بحرى، بتوزيع الوجبات المجهزة خصيصاً بأيدى شباب الرزيقات بحرى لتوزيعها وقت الإفطار على السائقين والمواطنين على الطريق الزراعى السريع، والذين أجبرتهم الظروف على التواجد على الطريق فى السفر خلال وقت الإفطار لتقديم وجبات مميزة لهم خلال الشهر الكريم.

ويضيف الدكتور محمود متولى ابن قرية الرزيقات بحرى، لـ"اليوم السابع"، أنه منذ 11 سنة مضت بدأ شباب القرية فكرة مميزة لتجهيز وجبات إفطار رمضانية لتوزيعها على السائقين والركاب على الطريق الزراعى السريع، حيث إنهم فى كل عام يطلقون المبادرة قبل شهر رمضان بأيام لتوفير كافة متطلبات الوجبات لتوزيعها على الطرق السريعة، حيث تشمل الوجبات مايلي:"مياه معدنية – عصائر فريش – بلح – خضراوات – لحوم وفراخ – سندويتشات"، وذك حسب التجهيز اليومى فى مطبخ يتم توفيره داخل القرية ويتم نقل الوجبات بعربات ودراجات الشباب المشاركون فى حملة إفطار الصائمين على الطريق الزراعى السريع.

وأوضح محمود متولى، أنهم كل عام يقومون بجمع الأموال فيما بينهم، لبدء الفكرة وتجهيز الوجبات يومياً طوال رمضان، ويساهم معهم أهالى القرية من البائعين بيع مستلزمات الوجبات بأسعار مخفضة كنوع من المساهمة، حيث يقومون بتجهيز الأطباق كل يوم فى البيت ونخزن فيها كل مؤن الشهر، كما يحرص الأطفال على المشاركة فى التجهيزات اليومية.



الوجبات خلال تجهيزها قبل التوزيع على الطريق يومياً



جانب من توزيع الوجبات بالطريق الزراعى يومياً



شباب قرية الرزيقات يقدمون ملحمة يومية لإفطار الصائمين



فرحة الأطفال بالرزيقات خلال توزيع الوجبات