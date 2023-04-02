جاء ذلك بعد انضمام سويسرا إلى حزمة العقوبات العاشرة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.



وقال زيلينسكى فى خطابه المسائي عبر الفيديو إن روسيا بدأت اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي، وأمس قتل الجيش الروسي طفلا أوكرانيا آخر. ولفت إلى أنه وقع مرسومين بفرض عقوبات على من يعملون لصالح الحرب الروسية.



وتابع سيواصل مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا هذا العمل.. ولن ينجو أي شخص من أولئك الذين يساعدون روسيا أو يعملون لصالحها أو يزودون أو يصنعون أسلحتها - لن يفلت أحد من المسؤولية.



وأضاف أن صد المتواطئين مع روسيا وعزلها، وهزيمتها ، والمحاكمات هى ما ينتظر كل من بدأ ويشن حربا ضد أوكرانيا والنظام الدولى.



وأشار إلى أن سويسرا انضمت هذا الأسبوع إلى حزمة العقوبات العاشرة للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه من المهم أن تتخذ الدول المحايدة بالمعنى العسكري - السياسي موقفا أخلاقيا واضحا تجاه العملية الروسية، واتجاه تدمير روسيا للنظام العالمي على أساس القواعد.



وأفاد الرئيس الأوكراني بأنه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدأ العمل على أول تقرير دولي منفصل، والذى سيتناول بالتحديد ترحيل روسيا القسري للأطفال الأوكرانيين ومحاولات استيعاب أطفالنا.



وأعرب عن استيائه لترأس روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك سبب من هذا القبيل يوقف إصلاح المؤسسات العالمية ، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. الإصلاح الذي فات موعده بشكل واضح - بحيث لا يمكن لدولة مثل روسيا وأى دولة أخرى تريد أن تكون مثلها أن تعطل السلام.