خبير: أقطان شرق العوينات قصيرة التلية أثبتت كفاءة في الغزول عن جيزة 94 و95

كتب عبد الحليم سالم

كشف أشرف بدوى الخبير الاقتصادى في صناعة الغزل والنسيج ، أن لدينا فرصة بالنجاح فى زراعة القطن القصير، أو متوسط التيلة لسد احتياجاتنا من الغزول المستوردة، وتوفير مليارات من الدولارات من الغزول المستوردة والتى تحتاجها الاسواق المحلية من دول شرق اسيا وغيرها، لافتا انه من المعروف أن الغزول السميكة والمتوسطة تمثل 98.5% من احتياج الاسواق المحلية والعالمية.

وحول جودة الأقطان قصيرة التيلة التى نجحت مصر فى زراعتها شرق العوينات، أشار أشرف بدوى ،أن قطن العوينات أعطى نتيجة تفوقت بجدارة على معظم الأقطان حسب تقارير الجودة، لافتا أنه من المعروف عالميا إنه لكى تنتج خيوط تريكو مسرحة تنافس بها الخيوط المستوردة أن تقل نسب العيوب عن 450 عيب فى ألف متر لخيط 30 مسرح تريكو.



تحليل قطن العوينات

وبالفعل تثب بالتجارب العملية أن مجموع عيوب الغزل المنتج من قطن العوينات أقل وأفضل من الغزول المستوردة بمراحل ،ووصل الي أقل 250 عيب في ألف متر ، كما تفوق علي كافه الغزول ،منها بعض الأقطان المصرية طويله التيلة ،مثل القطن جيزة 95 وجيزة 94 أيضا ، حيث انه يساوي 245 عيب في ألف متر حسب تقرير شركة غزل المحله ويتفوق علي جميع الأقطان ومنهم الغزول المستوردة وغزول المصانع الاستثمارية بالعاشر.



قطن 94

وشدد أشرف بدوى على أهمية منح قطن العوينات أهمية اكبر من خلال التوسع في زراعته وعمل محلج متخصص له بجانب الأرض توفيرا لنفقات نقله لأكثر من 1000 كيلو لحلجه في محلج أبو تيج بأسيوط ،أو حتى في محلج الفيوم المطور ، لكن لابد أن يتم الاهتمام بوجود وحدات نظافة بخط الحليج بالإضافة الي تحسين طريقة جمع القطن ، بحيث يتم تقليل القشور وهي نقاط بسيطة جدا ممكن حلها بطرق فنية.