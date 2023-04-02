حبس عامل بتهمة تعذيب طفلى زوجته بقنا

قنا ــ صابر سعيد

قررت جهات التحقيق بقنا حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب طفلى زوجته فى مركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد قيام عامل بتعذيب طفلي زوجته في مركز نجع حمادي، وتبين أن المتهم يدعى "نجم الدين.ع.ع"، 45 عامًا، عامل خردة، قام بتعذيب "مصطفى.ع.ز"، وشقيقته "نورهان"، طفلي زوجته في مركز نجع حمادي.

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتقرر عرض الطفلين على طاقم طبي بمستشفى قنا العام، لإعداد تقرير بحالتهما.