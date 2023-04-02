تنفيذ صفقة على شركة المراسم التابعة لـ"بن لادن" بالبورصة بـ557.2 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بحجم تداول 55.72 مليون سهم، بقيمة 557.2 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ميرميد للقرى السياحية، بحجم تداول 17 ألف سهم بقيمة 17.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 56 مليون سهم بقيمة 587.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع-أولى جلسات شهر أبريل الجاري- بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.067 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 20.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 33.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 106.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 16694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 19911 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 6876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4301 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3359 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.