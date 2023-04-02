تنظيم قوافل طبية مجانية بأسوان والكشف على 2795 مواطنا

أسوان - صلاح المسن

واصلت مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بأسوان تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى المجانى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع وخاصة القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في "تصريحات صحفية"، أنه على مدار يومين تم تنظيم قوافل صحية مجانية بقرية غرب سهيل وعزبة النهضة بمنطقة كيما بمركز أسوان وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية.

وأشار الدكتور إيهاب حنفى، إلى أن القوافل الصحية شملت جميع التخصصات ونجحت فى توقيع الكشف الطبى لـ 2795 مواطناً ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الفحص والأشعة السينية وتحاليل الدم وصرف العلاج المناسب، فضلاً عن تنظيم ندوات توعية لتقديم إرشادات ونصائح التوعية العامة والتثقيف من أجل الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين والأهالى .

من ناحية أخري كان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ، وخاصة الأطفال المتلازمة الداون حيث تم تنفيذ سلسلة من الحفلات المجانية مساهمة من السيرك الهولندي بقيادة المدرب محمد هاشم الحلو وذلك بمدينتى إدفو وكوم أمبو حضرها أكثر من 150 أسرة ممن لديهم أطفال من ذوى القدرات الخاصة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع المجتمع المدنى تم تنظيم عدد من الحفلات للسيرك الهولندي من أجل إدخال البهجة والفرحة للأطفال المتلازمة الداون كانت بصحبة أسرهم ساهمت فى الترفيه عنهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتى ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمتلازم الداون ، والذى أعلنت عنه الأمم المتحدة فى عام 2011 لتعزيز وحشد الموارد والقوى اللازمة لدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ، مع نشر التثقيف اللازم، كما تم تكريم الطالب كيرلس ويصا ثابت من ذوى القدرات والهمم وذلك لحصوله على المركز الأول فى لعبة الكاراتية ، وهو يلعب بمركز شباب مدينة أسوان .