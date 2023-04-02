تعرف على تفاصيل وإجراءات استخراج ترخيص حفر آبار بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، توجيهاته بضرورة التنويه عن سرعة التقدم لإنهاء إجراءات تجديد ترخيص الآبار، قبل موعد الانتهاء بثلاثة أشهر على الأقل، حتى يمكن إنهاء إجراءات المعاينة والتجديد دون تحميل المواطنين غرامات تأخير، حيث إن قطاع الري والمياه الجوفية بالمحافظة، يتلقى طلبات أصحاب الآبار الذين يرغبون فى تجديد تراخيص آبارهم، وذلك بشكل عاجل، حيث إنه سيتم حصر ومراجعة تراخيص الآبار الاستثمارية والعيون السطحية وآلات الرفع المركبة عليها.

وشدد المحافظ على أصحاب التراخيص، بضرورة الالتزام بالتجديد فى المواعيد المحددة، وتقديم طلبات التجديد، حتى لا يتعرض لتطبيق القانون عليه كمخالف باعتباره يعمل بدون ترخيص والتى تصل عقوبتها إلى غلق البئر فى حالة عدم تجديد الترخيص.

ونظراً لأهمية وخطورة عدم تجديد تراخيص الآبار وما يتبعه من مسائلة قانونية حيث يجهل الكثير من المزارعين إجراءات تجديد أو استخراج ترخيص حفر آبار بالمحافظة وهو ما سنشرحه بالتفصيل وأهم الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة والتى تتمثل في:

1- طلب موجه إلى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة

2- 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1: 50000 أو 1:100000 و 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 موضحاً عليها:

أ- مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع

ب- موقع الآبار المقترحة أو الموجودة

ج- أقرب الآبار والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر أو الآبار المقترحة أو الموجودة والخرائط معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها بياناته ومستوفاة الدمغات المقررة عليها

3- صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة والمياه والبئر

4- مستند ملكية الأرض المستفيدة أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية بالملكية أو قرار تخصيص بالإضافة للعقود المسجلة بين الأفراد

5- إقرار تراضي من باقي المنتفعين بالبئر أو الآبار المطلوب الترخيص بها أو بحفرها معتمداً ومختوماً من الإدارة الزراعية المختصة.

أما عن المستندات المطلوبة لترخيص (حفر بئر أو بئر قائم) مياه جوفية للصناعة:

1- طلب موجه إلى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة

2- عدد 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1:50000 أو 1:100000 وعدد 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 موضحاً عليها:

أ- مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع

ب- موقع الآبار المقترحة أو الموجودة

ج- أقرب الآبار والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر أو الآبار المقترحة أو الموجودة والخرائط معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها بياناته ومستوفاة الدمغات المقررة عليها

3- صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة والمياه والبئر

4- مستند ملكية الأرض المستفيدة أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية بالملكية أو قرار تخصيص بالإضافة للعقود المسجلة بين الأفراد

5- موافقة جهاز شؤون البيئة

6- موافقة وزارة الصحة

وبعد استيفاء تلك المستندات يلتزم الراغب فى استخراج ترخيص حفر البئر بالاجراءات التالية

1: يتقدم طالب الخدمة بطلب إلى الجهة المخول لها بيع الأراضي مرفق به خريطة مساحية بمقياس رسم 1:50.000 أو 1:100.000 موضحاً عليها موقع الأرض، معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الحكومية المخول لها بيع الأراضي

2: يتوجه طالب الخدمة إلى الجهة التي تقدم بها بالطلب لسداد الرسوم المستحقة في حالة الموافقة على الترخيص ويتم تسليمه الرخصة بعد أخذ التعهدات اللازمة

وبعد الإنتهاء من تنفيذ تلك الإجراءات تبدأ الجهات المختصة فى تنفيذ تلك الإجراءات لحين استخراج الترخيص وهى كالتالى:

1- تتوجه الجهة المخول لها بيع الأراضي إلى قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري لمعرفة مدى امكانية توافر مياه جوفية لري المساحة المخصصة لمقدم الطلب أو الأرض المزمع قيام الاستثمار بها ومرفق به خريطة مساحية بمقياس رسم 1: 50.000 أو 1:100.000 موضحاً عليها موقع الأرض وكل من الطلب والخريطة معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الحكومية المخول لها بيع الأراضي

2- تقوم الإدارة العامة للمياه الجوفية التي يقع بزمامها الأرض المطلوب ترخيص البئر لها بدراسة الطلب واجراء المعاينات اللازمة ومطابقتها بخرائط الإمكانات للمياه الجوفية الموجودة بالإدارة خلال شهر وإخطار قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري بصورة معتمدة من جميع البيانات والدراسات والاشتراطات والمواصفات للبئر وكمية المياه المسموح بسحبها من البئر وعدد الآبار اللازمة من عدمه مشفوعة برأيها النهائي

3- تتم مراجعة الدراسات التي تمت بالإدارة العامة للدراسات والبحوث بقطاع المياه الجوفية

4- يتم رفع الأمر إلى اللجنة العليا للترخيص برئاسة رئيس مصلحة الري لإبداء الرأي النهائي قبل العرض على وزير الموارد المائية والري لإبداء الرأى والاعتماد

5- إرسال صورة من اللجنة بعد اعتمادها وختمها إلى كل من الإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.



