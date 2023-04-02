بورسعيد: قرب إنهاء المرحلة الأولى لتطوير الممشى السياحى على قناة السويس..صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، على قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الممشى السياحي المطل على قناة السويس بنطاق حي الشرق، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لسير العمل في مشروع تطوير سور وبوابات الممشي السياحي.

وتابع المحافظ، معدلات الموقف التنفيذي حتى الآن، ورافقه بالجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، محمد فواز رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، وأعمدة إضاءة تحمل الطابع الديكوري التراثي، كما أن المشروع يشمل تطوير السور والبوابات بطابع تراثي ملكي بجانب إنشاء كراسي للجلوس تحمل ذات الطابع التراثي.

وشدد المحافظ، على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه سيتم تنفيذ مخطط سياحي يليق بمدخل أفريقيا الشمالية، ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته، موجهاً بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى في أقرب وقت.