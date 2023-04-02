بدء التصويت بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى الجبل الأسود

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن جولة الإعادة تجري، اليوم، بعد عدم فوز أي من المتنافسين بأصوات الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت التي جرت قبل أسبوعين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن حوالي 540 ألف شخص لهم حق التصويت في هذه الانتخابات بالدولة، التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، وتقع في شبه جزيرة البلقان وعلى البحر الأدرياتيكي.

ويقول مراقبون إن الرئيس المنتهية ولايته ميلو ديوكانوفيتش- الذي ينسب إليه الفضل في قيادة الجبل الأسود نحو الاستقلال والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي- قد يواجه هزيمة من الاقتصادي ياكوف ميلاتوفيتش المرشح المدعوم من الأحزاب التي تدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا.

وفي الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.. فاز ديوكانوفيتش الذي يهيمن على البلاد منذ ثلاثة عقود بـ 4ر35 بالمائة من الأصوات مقابل 9ر28 بالمائة لميلاتوفيتش.

وستكون نتائج الاقتراع حاسمة لتوازن القوى في هذا البلد، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو القادم.