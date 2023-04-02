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اليوم.. استكمال محاكمة تشكيل عصابى أجنبى بتهمة تهريب الآثار بعد ورود تقرير اللجنة

الأحد، 02 أبريل 2023 12:30 ص
اليوم.. استكمال محاكمة تشكيل عصابى أجنبى بتهمة تهريب الآثار بعد ورود تقرير اللجنة محكمة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

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تستكمل اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة 12 متهما لاتهامهم بتهريب الآثار، بعد ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي.
 
البداية كانت بضبط أحد المتهمين فى قضية تهريب الآثار، وبحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى أمر الإحالة الصادر بحقهم، تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.
 
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ضبط أحدهم بمحاولة تهريب 586 قطعة آثار، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "أجنبى" تم ضبطه فى شهر فبراير الماضى داخل أحد المطارات فى دولته، وعثر بحوزته على قطع أثرية، حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

جنايات القاهرة

تشكيل عصابي

تهريب الآثار

12 متهما

تقرير اللجنة



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