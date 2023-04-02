الغبارى: الخداع الاستراتيجى 50% من تحقيق انتصارات أكتوبر.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن الخداع الاستراتيجى كان له دور بمثابة 50% من تحقيق انتصارات أكتوبر، حيث استطاعت الدولة المصرية جمع التشكيلات العسكرية ووضع خطة استراتيجية لخداع العدو فى الحرب، بالرغم من كافة التحديات التى واجهت مصر فى تلك الحقبة الزمنية، ووجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن، بالإضافة إلى تجهيز شبكة طرق للتمريرات العسكرية.

وقدم اللواء محمد الغبارى شرحا تفصيليا لاستراتيجيات الحرب والجهد الكبير التى قامت بها الدولة لتحقيق النصر.

جاء ذلك خلال احتفالية "الإعداد الاستراتيجى للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان.. من وقائع الوثائق اليهودية" والتى نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "لمحات من انتصارات العاشر من رمضان"، وأكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية ، على أن انتصارات أكتوبر درس ليس فقط درسا عسكريا ولكن درس لتحقيق النجاح رغم الصعوبات، مشيرا إلى أن مصر مازالت تخقق انتصارات حتى الآن خاصة فى مجال التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء مناقشة مفتوحة مع الحضور من كبار المسؤولين والعسكريين والدبلوماسيين والمفكرين والشخصيات العامة، وأعقب الاحتفالية زيارة ميدانية لمتحف السادات لتفقد أبرز المقتنيات الخاصة برجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الغبارى حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1968، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية فى نوفمبر 1984، والدكتوراه فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى 2010، تدرج اللواء الغبارى فى عدد من الوظائف القيادية؛ وشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطنى، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، ومدير إدارة المدرعات، وحصل على عدد من الأوسمة والنياشين أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.