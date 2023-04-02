الداخلية: مباراة اليوم باستاد القاهرة لم تشهد أية تجاوزات

كتب ﻣﺤﻤﻮﺩ عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتى أقيمت بإستاد القاهرة بتاريخ أول إبريل الجارى.

وأكد المصدر أنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتى قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الإستاد.

وأوضح المصدر أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأن ذلك يأتى فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع المشار إليه.