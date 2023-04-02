الخضراوات أساس طبق الإفطار فى رمضان.. شاهد الجرجير والبقدونس بشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تعتبر أطباق الخضروات من أهم مكونات طاولة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، فبعد يوم طويل وأكثر من 14 ساعة صيام يحتاج الجسم لطاقة كبيرة من الخضروات والألياف التي فقدها طوال اليوم، حيث يقبل الأهالى يومياً قبل وقت الإفطار على شراء الخضروات التي تعتبر أهم المكونات والتى تشمل "الجرجير والبقدونس والكزبرة والخس والبصل الأخضر"، وغيرها من الخضروات الطازجة من البائعين بشوارع مدن وقرى المحافظة.

ورصد "اليوم السابع" انتشار وتجهيز بائعى الخضروات لأماكنهم وفروشهم لبيعها للزبائن من الأسر التي تستعد لوقت الإفطار، حيث لا تخلو مائدة من طبق السلطة الذي يتم تجهيزه بأنواع الخضروات بجانب الطماطم والخيار والجزر وغيرها من المكونات، كما يعشق بعض الأهالى وجود طبق الجرجير والخس والبصل الأخضر على مائدة الإفطار لكونها من أهم مكونات الطاقة للجسم.

ويقول الحاج أحمد الإسناوى إبن مدينة الأقصر، أنه يبيع الخضروات الطازجة منذ أكثر من 20 سنة مضت، حيث يقوم بجلب كميات من الخضروات من الشادر صباحاً ويقوم بغسلها وعرضها فى حزم متنوعة أمام الجمهور، لكونها من أهم الأطباق التى يحتاجها الجميع والأسر طوال الشهر الكريم.

وفى نفس السياق يعتبر طبق المخللات أحد أهم الأطباق على مائدة الإفطار فى شهر رمضان المبارك، وهو طبق المخلل بالليمون المعصفر والجزر الأحمر والخيار واللفت والشطة وغيرها من الأشكال والألوان، ولذلك يتوافد الأهالى خلال نهار الشهر الكريم لتوفير طلبات واحتياجات منازلهم على شراء المخللات البلدية المنتشرة فى كافة مدن وقرى المحافظة.

وينتشر بائعى المخللات فى شتى أرجاء الأقصر وحول مصر، حيث يتوافد الجميع من الأهالى والأطفال والسيدات على شراء المخللات فى نهار الشهر الكريم ليكون الطبق الأشهى على مائدة الإفطار، وينتشر أيضاً فى القرى والنجوع بائعين مخللات بعرباتهم المتحركة المصنوعة بشكل يجذب الجميع، وذلك لتستوعب عبوات المخللات التي تفوح رائحتها فور دخوله كل شارع، وسرعان ما ينطلق نحوه العشرات من الأطفال والسيدات لشراء المخللات البلدى التى يثقون فيها وفى صانعها الذين كعادتهم يشترون منه طبق المخلل فى الشهر الكريم.



الخضروات أساس طبق الإفطار فى رمضان



بائع الجرجير والبقدونس قبل وقت الإفطار فى الشوارع



بائع الخضروات يستقبل المواطنين فى نهار رمضان



بيع الجرجير والبقدونس قبل وقت الإفطار فى الشوارع



طبق الخضروات أهم أطباق إفطار رمضان