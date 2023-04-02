البيت الأبيض: لا ننصح بتخفيضات انتاج البترول فى الوقت الراهن

وكالات

قال البيت الأبيض إنه لا ينصح بتخفيضات "أوبك بلس" في الوقت الراهن بسبب الغموض الاقتصادي، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وكانت عدة دول قد أعلنت تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول، منها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

فقد قال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة "أوبك" ومن خارجها.



وأوضح المصدر - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 33 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) الذي عُقد في 5 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اليوم الأحد، إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا، اعتبارًا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري 2023 ، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس ".



وأضاف المزروعي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن هذه الخطوة تعد إجراء احترازيا لتحقيق التوازن في سوق النفط، وتأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022 .