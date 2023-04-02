الأوقاف: مارس أعلى إيراد شهرى فى تاريخ الهيئة بزيادة 222 مليونًا عن العام الماضي

كتب لؤى على

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف، حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /3/ 2023م حتى 31/ 3/ 2023م مبلغًا وقدره (306,732,153) جنيهًا، بزيادة قدرها (66,856,636) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 27.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (185,126,760) جنيهًا ، بنسبة قدرها (152.2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 3/ 2023م مبلغًا وقدره (1,651,857,838) جنيهًا، بزيادة قدرها (222,438,838) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (15,6% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها (459,561,588) جنيهًا ، بنسبة قدرها (38,5% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 م.