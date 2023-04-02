الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت فى الحرارة يوم الثلاثاء وأجواء ربيعية الأربعاء

محمد شرقاوى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه كان هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس، لكن اليوم شهد تحسن كبير واستقرار في الأحوال الجوية، وكان هناك زيادة في فترات سطوع الشمس، وهو المتوقع استمراره حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد على، أنه سيكون هناك استقرار وتحسن في الأحوال الجوية واعتدال في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، ومتوسط درجات الحرارة ما بين 23 و21 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت، أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة ستسجل 26 درجة، وستعود للانخفاض يوم الأربعاء لتكون أجواء ربيعي.