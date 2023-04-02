اعرف الفرق بين النشويات المعقدة والبسيطة وأيهما أفضل لصحتك

إيناس البنا

يحتاج الصائم إلى تناول وجبة متكاملة فى وجبة السحور لتعويض فترات الصيام التى تمتد إلى ١٤ ساعة خلال شهر رمضان.

ووفقًا لموقع "healthline"، فإن النشويات البسيطة هى نوع من النشويات التى تعطى دفعة كبيرة من السكر فى الجسم، مثل السكريات مثل السكر الخام، وشراب الذرة، والسكروز والفركتوز وعصير الفاكهة، والخبز الفينو الموز الناضج، التين، المانجو، فترفع تلك النشويات السكر سريعًا فى الجسم.

أما عن النشويات المعقدة، فهى أنواع تتحلل وتفرز السكر ببطئ فى الجسم، ويظل الجسم محتفظ بها طوال اليوم، ما يجعلها سهلة فى الحفاظ على الوزن، ويمكن أن تساعد حتى في الوقاية من مرض السكر من النوع 2 ومشاكل القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وعن أفضل وجبات السحور التى يمكن تناولها وتحتوى على نشطيات معقدة تشمل الفول أفضل مصدر لكربوهيدات المعقدة، والتى تحافظ على مستوى السكر من الدم ويفزر طوال اليوم، بالإضافة إلى البطاطس المسلوقة متوسطة النضج لتكون محتفظة بالكربوهيدرات، والبرغل، والفريك، والشوفان، الخبز بالردة.

وللحفاظ على المياه بالجسم يفضل تناول ثمرة موز أو تمر لاحتوائهم على عنصر البوتاسيوم الى يحتفظ بالمياه وبالتالى عدم الشعور بالعطش.