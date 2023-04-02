إضراب عام فى أراضي الـ 48 احتجاجًا على إعدام شهيد الأقصى

كتب أحمد جمعة

شهدت المدن والبلدات العربية في إسرائيل، اليوم الأحد، إضرابًا عامًا وشاملا، التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ردًا على جريمة اغتيال الطبيب الشاب محمد خالد العصيبي، من بلدة "حورة" في النقب على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب المسجد الأقصى المبارك الليلة قبل الماضية.

وشمل الإضراب – بحسب وسائل إعلام فلسطينية - السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى، ودعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48 ردا على الجريمة، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.

وقررت لجنة المتابعة تحويل جنازة الشهيد، الأحد، في بلدته "حورة" إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة ضد "كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".