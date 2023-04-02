إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى بالمنوفية

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى ب محافظة المنوفية ، نتيجة انفجار الإطار الأمامى ، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة، 9 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتيجة إنفجار الإطار الامامى، على تم الدفع بسيارات الإسعاف ، تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.