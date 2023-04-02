اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الأحد، 02 أبريل 2023 09:42 م
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتيجة انفجار الإطار الأمامى ، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى  مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة، 9 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتيجة إنفجار الإطار الامامى، على تم الدفع بسيارات الإسعاف ، تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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