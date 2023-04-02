إصابة عامل بطلق نارى على يد آخر بسبب خلافات مالية بالمراغة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل يبلغ من العمر 24 سنة، يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى، وذلك على إثر قيام عامل أخر بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما نتج عنه إصابته، وذلك بسبب وجود خلافات مالية سابقة بينهما.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله للمستشفى المركزى بالمراغة، والتي قامت بإحالته للمستشفى الجامعى لإستكمال العلاج، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم وتم التحفظ عليهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم رئيس وحدة مباحث المراغة، بوصول المدعو أحمد ج م 24 سنة عامل إلى مستشفي سوهاج الجامعي ويقيم دائرة مركز المراغه مصاباً " طلق ناري بالساق اليسري ".

وبسؤال المصاب أتهم المدعو عمر ع ث 18 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بناحية عرابة أبو دهب دائرة المركز مما أدي لإصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه سابقة بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد رصاص محلي الصنع بإرشاده تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.