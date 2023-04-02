اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 12:56 م
أكرم القصاص
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

الأحد، 02 أبريل 2023 12:40 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى سيارة إسعاف- أرشيفية

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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