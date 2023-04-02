أوبزرفر: غالبية البريطانيين غير واثقين فى قدرة الحكومة على مواجهة الجريمة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن الغالبية العظمى من الناخبين البريطانيين ليسوا واثقين من قدرة الحكومة على معالجة وتقليل الجريمة بنجاح، وفقًا لاستطلاع جديد يشير إلى أن الافتقار الشديد للثقة يضر بمحاولات ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى لإحياء ثروات حزب المحافظين.

وأوضحت الصحيفة، أن الحزبين الرئيسيين – المحافظين والعمال- يعطيان الأولوية للتعهدات بمعالجة الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع قبل الانتخابات المحلية في مايو. ومع ذلك ، أظهر استطلاع الرأي الأخير لصحيفة "الأوبزرفر" أن 20% فقط من الناخبين يثقون في الحكومة للتعامل بنجاح مع الجريمة والحد منها ، بينما 71% غير واثقين. ويثق 27% فقط في المحاكم ونظام العدالة للحد من الجريمة بينما يثق 31% في الشرطة لمعالجة وتقليل الجريمة.

ووجد الاستطلاع أن حزب العمال يواصل ريادته في مكافحة الجريمة ، حيث يثق 30% بحكومة بقيادة السير كير ستارمر، زعيم الحزب، على حكومة حزب المحافظين بقيادة سوناك. ومع ذلك ، وجد الاستطلاع أن حزب العمال يتصدر معظم القضايا ، وتحتل الجريمة حاليًا المرتبة السادسة من حيث الأهمية ، بعد الصحة والاقتصاد والطاقة والهجرة والإسكان.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن خطط لإجبار المذنبين بارتكاب جرائم مثل التخريب على ارتداء البدلات الرسمية أو السترات الواقية من الرصاص والبدء في إصلاح الضرر الذي تسببوا فيه في غضون يومين من تلقي العقوبة. كانت خطط "العدالة الفورية" جزءًا من استراتيجية السلوك المعادي للمجتمع.

ومع ذلك، يبدو أن فقدان الثقة الشديد قد أصبح حاجزًا انتخابيًا كبيرًا أمام إحياء المحافظين. من بين أولئك الذين دعموا حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة والذين لم يعودوا يخططون للتصويت للمحافظين ، قال 52% أن السبب الرئيسي هو أنهم فقدوا الثقة في الحزب، بينما يقول 16% إن السبب الرئيسي هو أنهم يديرون البلاد بشكل سيء.

وبالمثل، من بين المجموعة الأصغر التي تحولت مباشرة من المحافظين إلى حزب العمال، قال 48% إنهم فعلوا ذلك لأنهم يثقون في حزب العمال أكثر من المحافظين.