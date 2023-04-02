أسوشيتدبرس: مصرع 26 شخص على الأقل فى سلسلة أعاصير ضربت وسط وجنوب أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

لقى 26 شخص على الأقل مصرعهم فى بلدات صغيرة ومدن كبيرة عبر جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة جراء سلسلة من الأعاصير والعواصف المدمرة إلى أسفرت عن دمار هائل وانهيار منازل ومحلات تجارية.

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس أن الأعاصير المؤكدة أو المشتبه بها فى ثمانى ولايات على الأقل دمرت المنازل والشركات واقتلعت الأشجار ونشرت النفايات فى الأحياء عبر مناطق واسعة بالبلاد. وكان من بين من لقى مصرعهم تسعة على الأقل فى مقاطعة واحدة بولاية تينيسى ، وأربعة فى بلدة واين الصغيرة فى ولاية أركنساس، وثلاثة فى سوليفان بإنديانا وأربعة فى إيلنوى.

وتم تسجيل وفيات أخرى جراء العواصف التي ضربت المناطق المتضررة ليل الجمعة وحتى يوم السبت، وذلك فى كل من ألاباما وميسيسيبى، إلى جانب واحد على الأقل قرب منطقة ليتل روك بأركنساس، التي قال مسئولو المدينة أن أكثر من 2600 مبنى كانوا فى مسار الإعصار.

وذكرت أسوشيتدبرس إن سكان مدينة واين الصغيرة البالغ عددهم 8 آلاف، والتي نقع على بعد 80 كيلومتر غرب مدينة ممفيس بولاية تينسى، استيقظوا صباح السبت ليجدوا سطح مدرسة ثانوية قد تمزق وتحطمت نوافذها. وسقطت أشجار ضخمة على الطريق، وانقسمت جذوعها إلى أجزاء صغيرة. بينما ملأ حطام الجدران والنوافذ والأسطح المنازل والمحلات التجارية.

وتواصلت جهود الإنقاذ، حيث استخدم العمال المناشير والجرافات لتطهير المناطق المتضررة، بينما عملت فرق المرافق على استعادة التيار الكهربائى.

وزار حاكم تينسى المناطق المتضررة، وقال إن العاصفة جاءت فى ختام أسوأ أسبوع له كحاكم، حيث جاءت بعد أيام قليلة من إطلاق النار فى مدرسة فى ناشفيل، والذى أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بينهم صديق للحاكم حضر جنازته بصحبة زوجته ماريا فى وقت سابق من اليوم.