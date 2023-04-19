نقل الرئيس النيبالى لمستشفى بالهند لعدم تحسن حالته بعد الإصابة بعدوى بالرئة

أ.ش.أ

أعلن مسئولون نيباليون، أنه سيتم نقل الرئيس النيبالي "رام تشاندرا بوديل" اليوم الأربعاء، إلى المعهد الهندي للعلوم الطبية للعلاج من عدوى بالرئتين، وذلك نظرا لعدم حدوث تحسن في حالته الصحية.

وأكد أحد مسئولي سكرتارية الرئيس النيبالي أنه كان قد تم إدخال الرئيس النيبالي إلى المستشفى أمس بعد شعوره بضيق في التنفس وتعرضه لحالة إغماء، وكان مدير مستشفى تريبهوف الجامعي الذي يعالج فيه الرئيس حاليا قد أكد أنه سيتم نقله بطائرة إسعاف جوي إلى الهند.

وأشار مسئولون بالمستشفى إلى أن الرئيس النيبالي كان قد وصل للمستشفى أول أمس الاثنين لإجراء فحوص طبية، وأن الأطباء اكتشفوا إصابته بعدوى في الرئتين، ولكن يبدو أنه لم يطرأ تحسن على حالته الصحية بعد إعطائه الأدوية المتاحة.