مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

استقبلت مستشفي بلبيس بمحافظة الشرقية، 14 مصابا وجثة على إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي تجاه مدينة بلبيس.

وتوجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية فور وقوع الحادث لمستشفي بلبيس المركزي، للاطمئنان علي الحالة الصحية للمصابين من جراء الحادث، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية، والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور صبحي الخوانكي بإدارة الطب العلاجى.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى بلبيس، وجميع المستشفيات المجاورة لها، وجاهزية فرق الانتشار السريع، فور وقوع الحادث الذى أسفر عن إصابة 15 فردا وجثة هامدة، حيث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، واستقبلت مستشفى بلبيس منهم 14 حالة، وتم تحويل حالة للمركز الطبي العالمي، ونقل الجثة لمستشفى السلام التخصصي بالقاهرة.

تابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي علي المصابين بمستشفى بلبيس المركزي، وتم التأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية، والإشاعات، والعمليات الجراحية اللازمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ولم يغادر الدكتور هشام مسعود المستشفى، حتي التأكد تماماً من حصول جميع المصابين علي الخدمة، وحجز الحالات المرضية بأقسام الرعاية بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء تماما، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمصابين.