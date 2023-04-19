مدير "صحة قنا" يتابع الحالة الصحية لأم وطفلتها أصيبا بتسمم بعد تناول فسيخ

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية، مستشفى فرشوط للاطمئنان على حالة المريض المشتبه بإصابته بالتسمم نتيجة تناوله وجبة فسيخ والذى تم نقله من مستشفى نجع حمادى، كما توجه إلى مستشفى نجع حمادى العام للاطمئنان على الحالات الجديدة وهى للأم وطفلتها.

ووجه مدير عام الشئون الصحية بقنا، بنقل الحالتين إلى عناية فرشوط المركزى، واستدعاء طاقم من الأطباء للعناية المركزة، وتوفير الأمصال اللازمة لمثل تلك الحالات، لافتًا أن العائلة المصابة قد فقدت طفلا ذات 9 سنوات، بعد إصابته بحالة تسمم، نتيجة تناول وجبة فسيخ.