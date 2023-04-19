اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير "صحة قنا" يتابع الحالة الصحية لأم وطفلتها أصيبا بتسمم بعد تناول فسيخ

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:34 م
مدير "صحة قنا" يتابع الحالة الصحية لأم وطفلتها أصيبا بتسمم بعد تناول فسيخ وكيل صحة قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية، مستشفى فرشوط للاطمئنان على حالة المريض المشتبه بإصابته بالتسمم نتيجة تناوله وجبة فسيخ والذى تم نقله من مستشفى نجع حمادى، كما توجه إلى مستشفى نجع حمادى العام للاطمئنان على الحالات الجديدة وهى للأم وطفلتها.
 
ووجه مدير عام الشئون الصحية بقنا، بنقل الحالتين إلى عناية فرشوط المركزى، واستدعاء طاقم من الأطباء للعناية المركزة، وتوفير الأمصال اللازمة لمثل تلك الحالات، لافتًا أن العائلة المصابة قد فقدت طفلا ذات 9 سنوات، بعد إصابته بحالة تسمم، نتيجة تناول وجبة فسيخ.
 
 
 
 
 

صحة قنا

تسمم حالات بقنا

اكل فسيخ بقنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة