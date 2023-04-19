محافظ كفر الشيخ: توزيع 32 ألف و 300 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2500 شنطة رمضانية، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام إدارة الحماية الإجتماعية، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، " الدفعة ال"14" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 32 ألف و 300 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.



السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يشهد وصول 2500 شنطة رمضانية



وصول 2500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الاسر الأولى بالرعاية