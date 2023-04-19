محافظ القليوبية يُكرِم حفظة القرآن الكريم بحي غرب شبرا الخيمة بمشاركة 720 متسابق

القليوبية إبراهيم سالم

كرَّم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم بدار مناسبات المسجد الكبير ببيجام حي غرب شبرا الخيمة، والتي شارك فيها أكثر من 720 متسابق على مستوى مدينة شبرا الخيمة، وقد أشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف، وأجريت على مدار أسبوع كامل.

وأُقيم التكريم بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

وهنأ محافظ القليوبية، الحضور بليلة القدر وحلول عيد الفطر المُبارك داعياً المولىٰ عز وجل أن يُعيد علينا هذه الأيام المُباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار، مُعرباً عن بالغ سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب من حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكداً أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية، مشيراً إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يُحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن.

وكرَّم المحافظ، الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملاً ونصفه وربعه وأجزاء منه، وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد لجان من مشايخ وعلماء الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية.

وقدمَّ محافظ القليوبية، الشكر لكل من بذل الجهد والوقت في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور، لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن الكريم من قيم نبيلة ومناهج لحياتنا، مؤكداً على استمرار دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعاً من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة، مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن، موجهاً الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولكل المنظمين للمسابقة الرمضانية على ما بذلوه من جهد على مدار أسبوع كامل بدءً من مرحلة التقديم للمسابقة ومروراً بالاختبارات ونهايةً بإعلان أسماء الفائزين.

وأشار، إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.