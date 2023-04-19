محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الثانية للممشى السياحي وفندق شمال الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر مساء اليوم الأربعاء المرحلة الثانية للممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي، شمال مدينة الغردقة وفندق سياحي على طراز عالمي فريد، ويبلغ طول الممشى السياحي 8 كيلو مترات بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ليكون متنفسًا جديدًا لاهالي مدينة الغردقة و وراد الفنادق السياحية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك .

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية بأن الممشى الجديد شمال الغردقة يبلغ طوله 8 كيلو متر بتكلفة وصلت حوالي 100 مليون جنيه، ابتداءً من منطقة مبارك 7، مروراً بمنطقة هاواي، وحتى منتجع الجونة شمال الغردقة ، ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

حيث تم انشاؤه وتصميمه علي احدث الأنظمة العالمية بايادٍ مصرية بالمشاركة المجتمعية بين المستثمرين السياحيين ومحافظة البحر الاحمر.

ومن جانبه أشار سامح جمعة مسئول إحدى الشركات المنفذة للممشى السياحى،أن الممشى الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة يضُم مساحات خضراء واسعة بالإضافة الي المظلات الموزعة بطول الممشي، بجانب الأشجار والإضاءة المميزة وكافيهات ومحلات سياحية، وأماكن انتظار سيارات، و الإضاءة الحديثة والانترلوك الملون والمساحات الخضراء الواسعة

موضحا أن الفندق السياحي الذي افتتحه محافظ البحر الأحمر على طراز عالمي فريد يضم 810‪ غرفة قياسية و على مساحة 120‪ الف متر مربع ويضم أجنحة عائلية أجنحة فاخرة و 22 حمام سباحة واكبر أكوا باراك تضم 45 لعبة عالمية ومطاعم وقاعات اجتماعات مؤتمرات. وذلك ضمن اهتمام محافظةا بحر الأحمر بالاستثمار في القطاع السياحي ضمن توجهات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحى وجذب السائحين على شواطئ الغردقة.

وأكد رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن المستثمرين السياحيين شاركو في انشاء الممشى بطول 8 كيلو مترات كدعم منهم لجهود الدولة في عملية التنمية خاصتا القطاع السياحي .لافتًا إلى إفتتاح المرحلة الثانية يتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2023‪ حيث تستقبل الغردقة آلاف الزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر.