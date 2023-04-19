قرية الجفجافة بوسط سيناء تتجمل استعدادا للعيد القومى

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرية "الجفجافة" التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، استعدادات وتجهيزات للعيد القومى للمحافظة 25 أبريل الجارى لتنفيذ الاحتفالات على أرضها.

وقال المحاسب سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يتواصل بجهود العاملين بالوحدة المحلية لقرية الجفجافة بإشراف حاتم عبد الحميد، رئيس بقرية الجفجافة والسيد متولى سكرتير القرية، تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيدها بواسطة معدات مجلس مدينة الحسنة، ورفع الرمال وإزالتها عن الطرق بالإضافة إلى تنظيف وتجميل جميع المبانى الحكومية بالقرية والميدان الرئيسى للقرية.

وأشار إلى أن القرية تستعد للاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء، باستقبال موكب الافتتاحات للمشروعات والخدمات على أرضها ضمن افتتاحات المحافظة.

وأضاف أنه تستمر المجهودات يومياً من جميع العاملين بالوحدة المحلية لقرية الجفجافة، لافتا إلى أن أهم المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها مجمع الخدمات المتكامل لخدمة أهالى القرية الذى تم استكمال كافة التشطيبات والفرش، ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

ويشهد مركز الحسنة بمنطقة وسط سيناء تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة داخل مدينة الحسنة والقرى، وأوضح سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه يجرى العمل فى تنفيذ المشروعات للخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، بينها الوحدة المحلية لقرية القسيمة، وتوصيل الكهرباء لتجمع القشاعلة ورأس فالج بقرية القسيمة، وفى قرية المنبطح تدعيم تجمع أكتوبر بمحول كهربائى قدرة 200 ك ف وأعمدة إنارة، ورصف طريق بطول 2كم من المنبطح إلى تجمع أكتوبر.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مقر خدمات تموينية متكاملة للمواطنين على مساحة 400 متر مربع ويشمل مركز خدمة للمواطنين بمدينة الحسنة، ومعرض لسلع التموينية، ومركز تموين مطور، ويهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بمركز ومدينة الحسنة وتقديم الخدمة التموينية بطريقة سهلة ومناسبة، كما سبق وتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسى فى إطار خطة تجميل كافة الميادين والمحاور الرئيسية على مستوى المركز والمدينة لإضفاء الملامح الجمالية والمظهر الحضارى.

وقال إنه تم دعم حى الأصابعة بمحول كهربائى قدرة 200 ك ف لإنارة التجمع، ويجرى رصف طريق بئر معين بطول 5 كم.

وتابع أن وسط سيناء تشهد تنفيذ وانطلاق العمل فى مشروعات عملاقة بينها فى قرية الجفجافة مصنع الرخام والجرانيت والذى يعد من أهم مصانع الرخام فى مصر، لافتا انه يتم داخل المصنع انتاج انواع من الرخام والجرانيت.

وقال إن مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة وسط سيناء يعتبر ملحمة إنشائية تظهر فى مجمع عملاق يعتبر إضافة داعمة للاقتصاد واستقرار المنطقة، وهو بداية الاستغلال الأمثل لجميع الثروات، ويفتح فرص جديدة لسوق العمل لأبناء المنطقة واستثمار حقيقى على أرض سيناء.