طقس خماسينى ورياح وغيوم فى محافظة بورسعيد.. صور

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الأربعاء، وجود طقس خماسيني من هبوب للرياح المحملة بالأتربة، وغيوم فى السماء.

تعمل الحركة التجارية في محافظة بورسعيد بشكل طبيعى، مع حرص بعض المحال على تغطية بضائعهم حفاظاً عليها من الرياح المحملة بالأتربة.

ويستمر العمل في الأنشطة البحرية والموانئ بشمل طبيعي أيضاً من استقبال السفن المحملة بالبضائع، وعمليات الشحن والتفريغ التي تشهدها أرصفة الموانئ.

ويجري العمل فى المجرى الملاحىي لقناة السويس من عبور القوافل الشمالية والجنوبية، وكذلك عبور المعديات بين ضفتى القناة كوسيلة مواصلات للأهالي والزوار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 32 درجة بعد أن سجلت الثلاثاء 36 درجة تبعا للمحطات الأرصاد الجوية، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار.

بينما تكون الأجواء دافئة نسبيا علي السواحل الغربية، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الغربية والوجه البحري، وتنشط الرياح نسبياً علي فترات متقطعة خلال الفترة القادمة.

محافظة بورسعيد هي إحدى محافظات القناة، وهي محافظة حضرية أُنشئت كمدينة عام 1859، وكانت تسمى محافظة عموم القنال وظل تاريخها متأثراً بتاريخ مصر متفاعلاً مع الأحداث الوطنية، ويؤكد ذلك دورها أثناء الاحتلال البريطاني منذ عام 1882 حتى تاريخ الجلاء عن أرض مصر عام 1956، ثم العدوان الثلاثي على مصر والذي برز فيه دور بورسعيد الفدائي حتى تم إجلاء المعتدين في 23/12/1956 وهو اليوم الذي اعتبر العيد القومي للمحافظة، ورفع أول علم على مبنى ديوان المحافظة العام 1868.

وتوالت الأحداث حتى نصر أكتوبر 1973 وصدر قرار لتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة في 1/1/1976 اعتبرت هذه المنطقة أحد عوامل الجذب السياحي بالمحافظة حيث تصل إليها الآن عديد من السفن السياحية لقضاء سياحة اليوم الواحد بما يؤدي إلى زيادة الدخل وتنشيط حركة التجارة.