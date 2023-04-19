ضبط المتهمين بالتعدى على سائق بسلاح أبيض بالمحلة بسبب أولوية المرور

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر يتضمن التعدي على أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء بأحد مواقف السيارات بالمحلة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح قطعية") ، بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة بينهم لمطالبة المجنى عليه منهما بإفساح الطريق أمامه للمرور بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم ، قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".