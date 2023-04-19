شباب ورياضة الأقصر تختتم الدورة الرمضانية بمركز شباب الزينية بحرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مركز شباب الزينية بحري شمال محافظة الأقصر، فعاليات نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم، تخليداً لذكرى الشيخ المرحوم أحمد ياسين الذي تتلمذ علي يديه العديد من أبناء المحافظة، بمشاركة أكثر من 300 عضو من أعضاء المركز، وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإجتماعية من المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ويقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تساهم الدورات الرمضانية في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وأحمد الإدريسي رئيس لجنة المصالحات بالأقصر، وعبد الرحيم جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحى مدير إدارة الزينية، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزينية بحري، وفريق عمل المركز وبتنظيم شباب YLY بمحافظة الأقصر.

كما نظم مركز شباب منشأة العماري بمحافظة الأقصر، فعاليات نهائيات الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للبراعم والطلائع والشباب، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وعادل سعد الدين مدير المركز، ومجلس إدارة مركز شباب منشأة العماري بالأقصر.

فيما حضر الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، فعاليات نهائي دورة المرحوم علي العديسي بالمدينة الشبابية، وبحضور نواب الأقصر وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد رزق رئيسا لمركز ومدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف أحمد مدير إدارة شباب الطود، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة الطود والأقصر، حيث أن الدورات الرمضانية الرياضية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع.



فعاليات الدورة الرمضانية بمركز شباب الزينية بحري



شباب ورياضة الأقصر تختتم الدورة الرمضانية بمركز شباب الزينية