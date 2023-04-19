اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات زابوروجيه تنفى إجلاء أطفال تحسبا لهجوم أوكرانى مضاد

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:03 ص
سلطات زابوروجيه تنفى إجلاء أطفال تحسبا لهجوم أوكرانى مضاد الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

نفى عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف صحة الأنباء المتداولة حول مزاعم بإجلاء للأطفال تخوفا من هجوم مضاد محتمل من قبل القوات الأوكرانية.

وقال روجوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، "كل هذا ليس صحيحا. في حال الأخذ بالمعلومات المضللة والكاذبة للجانب الأوكراني فبهذه الحالة نحن نكون قد أجلينا عشرات أضعاف سكان منطقة زابوروجيه"، منوها بأن كل المعلومات والأنباء التي ينشرها الجانب الأوكراني كذب وتزييف.

يذكر أنه في وقت سابق، ظهرت صور لمنشورات يزعم أنها وزعت في الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، وبأنه تم اتخاذ قرار بإجلاء الأطفال دون سن 16 عاما من إنرجودار وأن الإخلاء مقرر في الفترة من 5 إلى 7 مايو.

 


سلطات زابوروجيه

القوات الأوكرانية

روسيا

الجيش الأوكرانى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة