رفع درجة الاستعداد للقصوى فى مستشفيات المنوفية خلال أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات محافظة المنوفية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء الإجازات خلال أيام بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الدم والأمصال بالمستشفيات.

وأكد عبد الغنى على جميع مدير المستشفيات برفع درجة القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات العامة والمركزية الكبرى، تحسبا لاستقبال أى طوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أننا نعمل جميعا داخل منظومة الصحة بمحافظة المنوفية على قدم وساق من أجل وصول الخدمة الصحية للمرضى على أفضل مستوى.