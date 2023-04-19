اليوم السابع
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رفع درجة الاستعداد للقصوى فى مستشفيات المنوفية خلال أيام عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:00 ص
رفع درجة الاستعداد للقصوى فى مستشفيات المنوفية خلال أيام عيد الفطر مديرية الصحة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات محافظة المنوفية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء الإجازات خلال أيام بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الدم والأمصال بالمستشفيات.
 
وأكد عبد الغنى على جميع مدير المستشفيات برفع درجة القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات العامة والمركزية الكبرى، تحسبا لاستقبال أى طوارئ.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أننا نعمل جميعا داخل منظومة الصحة بمحافظة المنوفية على قدم وساق من أجل وصول الخدمة الصحية للمرضى على أفضل مستوى.

 


محافظة المنوفية

صحة المنوفية

عيد الفطر

مستشفيات المنوفية

إلغاء الإجازات



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