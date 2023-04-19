رائدان روسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف لأول مرة فى 2023

أ.ش.أ

أعلنت وكالة (روس كوسموس) الروسية، اليوم الأربعاء، أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرجي بروكوبيف، ودميتري بيتيلين، حققا الخروج الناجح إلى الفضاء المفتوح ، والذي استغرق أكثر من 6 ساعات ، لتحقيق عدة مهام فنية في وحدة (ناوكا) الروسية.

وأشارت الوكالة ، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إلى أن برنامج الخروج إلى الفضاء المكشوف يقضي بنقل مبرد إضافي من وحدة "راسفيت" الفضائية إلى مختبر "ناوكا" الفضائي، وذلك لتخفيف الضغط الحراري على المختبر في أثناء إجراء تجارب علمية فيه.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رواد الفضاء الروس إلى الفضاء المفتوح خلال العام الحالي.