ختام نهائى الدورة الرمضانية بمركز شباب أبوخليفة بالإسماعيلية

شهد نهائى الدورة الرمضانية لكرة القدم الذى نظمها مركز شباب أبوخليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

وأقيمت الدورة الرمضانية علي مدار ليالي الشهر الكريم توطيدًا للعلاقات بين شباب القري والنجوع حيث شارك فى الدورة 40 فريق منهم 20 فريق شباب و20 فريق ناشئين.

ووصل وفاز فى المباراة النهائية بالمركز الأولى على مستوى الدورة فريقى أصدقاء الشهيد سليمان شباب وفريق مركز شباب السموح ناشئين وفاز بالمركز الثانى فريق القط شباب وفريق أشرف العبد ناشئين.

وأقيم نهائى الدورة مساء أمس الثلاثاء علي ملعب مركز شباب ابوخليفة في كرنفال رياضي بحضور أعداد غفيرة من الجماهير.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية منهم النائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية والنائب عصام منسى والمحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وحسنى راشد رئيس قرية أبوخليفة وعلاء عبادى رئيس قرية الرياح.

وقام الحضور بتوزيع جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني وجوائز فردية لأحسن لاعب وأحسن حارس مرمي وأفضل أخلاق وهداف البطولة كما تم تقديم دروع للحكام واللجنة المنظمة والضيوف تكريما لمجهوداتهم.