جارديان: حصة زوجة رئيس الوزراء البريطانى بشركة رعاية الأطفال لم تذكر فى 6 سجلات

كتبت رباب فتحى

دعت أحزاب المعارضة داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- إلى تقديم إجابات حول المصالح المالية لعائلة رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك حيث اكتشفت صحيفة "الجارديان" أن السجلات الوزارية السابقة لم تذكر حصة زوجته فى شركة لرعاية الأطفال ، على الرغم من أنها بدأت فى عام 2019.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء قد يؤمر بتقديم الاعتذار إلى مجلس العموم إذا خلص التحقيق الذى أعلن عنه يوم الاثنين إلى أنه انتهك قواعد السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان.

وتظهر سجلات "دار الشركات" و هي الوكالة التنفيذية للحكومة البريطانية التي تحتفظ بسجل الشركات ، أن زوجة رئيس الوزراء أكشاتا مورتي استحوذت أولاً على حصة في شركة "كورو كيدز" ، -وهي واحدة من ست شركات لرعاية الأطفال ستستفيد من إعلان السياسة في ميزانية الشهر الماضي - في مارس 2019 ، عندما امتلكت 20 ألف سهم في الشركة.

في حين أن سجل المصالح الوزارية لم يتم تحديثه منذ ما يقرب من عام بعد استقالة مستشار بوريس جونسون بشأن المصالح ، إلا أن السجلات الستة المنشورة منذ مارس 2019 ، عندما استحوذت مورتي على الحصة ، لم تذكر ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن أول سجل لا يشير إلى مورتي على الإطلاق ، في حين أن النسخ الخمس اللاحقة ، التي نُشر آخرها في مايو 2022 ، تقول فقط أن زوجة سوناك "تمتلك شركة الاستثمار الرأسمالية ، Catamaran Ventures UK Ltd".

تظهر سجلات كورو كيدز أن مورتي تمتلك الأسهم باسمها ، وليس اسم الشركة الاستثمارية. تظهر أحدث السجلات أنها لا تزال تملك 20 ألف سهم.

وقال داونينج ستريت إنه لا يستطيع التعليق أثناء التحقيق ، بخلاف التأكيد على أن المساهمة "تم الإعلان عنها بشفافية على أنها مصلحة وزارية".

على عكس السجل الموازي لمصالح النواب ، لم يتم إدراج كل المصالح التي يعلنها الوزراء لرئيس الخدمة المدنية ذي الصلة في إدارتهم علنًا ، حيث إن الأمر متروك لمستشار مصالح الوزراء ، وهو المنصب الذي يشغله الآن لوري ماجنوس ، لتقرير ما إذا كان ذلك مهم.

لذلك من المحتمل أن يكون سوناك قد أعلن عن المساهمة في كورو كيدز لكن أسلاف ماجنوس ، كريستوفر جيدت وأليكس آلان ، الذين شغلا الدور حتى يونيو من العام الماضى ، اعتقدا أنه لا داعى للنشر.