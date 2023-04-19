تموين بورسعيد يضبط لحوما فاسدة بمحلى جزارة فى بورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين و التجاره الداخليه ببورسعيد برئاسة محمد عوض حملة تموينية مكثفة من خلال التنسيق مع مباحث شرطة التموين ومديرية الطب البيطرى للتأكد من سلامة السلع المعروضة للإستهلاك الآدمى حفاظاً على سلامة المواطنين

ومن جانبها تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وابراهيم الدهرى رئيس الرقابة، بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى من ضبط محلين جزارة نطاق مدينة بورفؤاد بحوزتهما أجزاء من ذبائح كبيرة بالسن بها تغيرات فى الخواص الطبيعية بناء تقرير الدكتور أسامة العزبى .

كما تم ضبط كمية تقدر بنحو 100 كجم من اللحوم، وبالكشف عليها تبين أن بها تغير فى اللون والملمس والرائحه مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار 517 لسنة 1986.

ومن جانبة أكد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أن الأجهزة الرقابية تعمل علي قدم وساق لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمى مع استمرار شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلي هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.