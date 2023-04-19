تغييرات مناخية على مدن محافظه دمياط وتأثر حركة الصيد في عزبة البرج

شهدت أغلب مدن محافظة دمياط حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم الأربعاء، وظهرت الشمس غائمة إلى مختفية مع وجود غيوم ورياح متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة .

أدت التغييرات المناخية إلى تأثر حركة الصيد في بحيرة المنزلة وكذلك بوغاز عزبة البرج توقفت اغلب المراكب عن الخروج للصيد في عرض البحر المتوسط

يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.