تعرف على أخر موعد للتقدم لبرنامج "سفراء التكنولوجيا"

كتبت هبة السيد

تنتهى المهلة المحددة من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، للتقدم لبرنامج "سفراء التكنولوجيا" في مجال اختبار البرمجيات، الخميس المقبل.

يهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمُدربين المحترفين والمتخصصين في مجال اختبار البرمجيات لتنفيذ برامج المعهد بفروعه المختلفة وفقًا لأعلى مستويات الجودة وتماشيًا مع أحدث التقنيات التكنولوجية.

ويقوم بالتدريس مُدربون مُعتمدون، ويُنظم التدريب عبر الإنترنت. ويمكن للمتدربين حضور المحاضرات خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع أو اختيار الساعات المسائية.

ويشترط على المتقدم أن يكون:

1. خريج إحدى الجامعات المصرية، ويُفضل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة - قسم علوم الحاسب

2. حاصل على الشهادة الدولية لاختبار جودة البرمجيات ISTQB-CTFL

3. لديه خبرة عمل سابقة في مجال اختبار البرمجيات (سنة على الأقل) سواء في إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال أو تنفيذ مجموعة أعمال عن طريق العمل الحُر

4. يُفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريب التكنولوجي، تخصص اختبار البرمجيات

5. يُفضل أن يكون من خريجي برامج المعهد في نفس التخصص أو تخصصات مشابهة

6. يُفضل أن يكون متقنًا لمهارات اللغة الإنجليزية

7. يُفضل من لديهم خبرة في مجال العمل الحُر

8. أن يكون لديه القدرة على السفر للمحافظات المختلفة أو مُقيم بإحدى المحافظات خارج القاهرة الكبرى

9. أن يكون حاصلًا على شهادات إتمام دورات "اختبار البرمجيات" ومجلس المؤهلات الدولية لاختبار البرمجيات ISTQB، وكتابة تقرير نموذجي لحالات الاختبار ورصد الخطأ البرمجي من منصة "مهارة-تك" وبإجمالي أربع ساعات تدريبية.