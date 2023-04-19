اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:10 ص
أكرم القصاص
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تسارع دقات القلب والأرق وحجوظ العينين من أهم أسباب الإصابة بالغدة الدرقية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:00 ص
تسارع دقات القلب والأرق وحجوظ العينين من أهم أسباب الإصابة بالغدة الدرقية الغدة الدرقية
رانيا عامر

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أمراض الغدة الدرقية متعددة كما أن أسبابها عديدة أيضا، موضحا أن أبرز الأسباب هو ما يعرف بـ تسمم بالغدة الدرقية نظرا لشدة الأعراض عند بعض المرضى.
 
، أن الغالبية العظمى من الحالات تكون من الإناث وشدة المرض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والعنيفة (تسمم للغدة الدرقيه) ، ويشير موقع helpe guideإلى أن أبرز الأعراض لمرضى الغدة الدرقية تشمل بعض ما يلى :
 
1- تسارع دقات القلب.
 
2- نقصان الوزن رغم زيادة الشهية.
 
3- الأرق .
 
4- إسهال.
 
5- جحوظ العينين
 
6- إحمرار الجلد
 
7- تضخم الغدة الدرقية
 
8- اضطراب الطمث.
 
9- الشعور بالحرارة الشديدة رغم اعتداد الطقس.
 
وأشار الموقع أن هناك 3 أنواع من العلاجات أبرزها، العلاج الدوائى، العلاج باليود المشع، العلاج الجراحى.

الغدة الدرقية

اعراض الغدة الدرقية

الارق



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