تجهيز 5 آلاف 549 مسجد وساحة بالشرقية لأداء صلاة عيد الفطر

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوى ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة فى تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة.

من جانبه، أشار الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه فى إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز 5 ألاف مسجدا تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا بجانب 549 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضى فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاه العيد، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاه عيد الفطر المبارك كالاتى :

وأن تكون خطبة العيد فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصاً أو مضموناً.

و السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تؤدى فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام، و باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أى مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية مشيراً إلى استمرار المديرية فى نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التى تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطنى فى خدمة الدعوة الإسلامية.